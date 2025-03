Formel 1 Hamilton und die Last der Ferrari-Liebe

Wenn Hamilton an diesem Donnerstag im Albert Park mitten in Melbourne ankommt, wird es wieder besonders laut. Wenn er das Fahrerlager zum ersten Mal an einem Grand-Prix-Wochenende als Fahrer der berühmten Scuderia Ferrari betritt, werden erst recht alle Kameras auf den Superstar der Motorsport-Königsklasse gerichtet sein.

Doch Hamilton wird auch liefern müssen. Und Norbert Haug, der ehemalige Mercedes-Motorsportchef, traut es ihm zu. "Gibt ihm Ferrari das dazu fähige Auto, halte ich Lewis bereits in seinem ersten Jahr für fähig, den WM-Titel zu gewinnen", sagte Haug der Deutschen Presse-Agentur. Schließlich schrammte Hamilton in seinem ersten Jahr in der Formel 1 überhaupt auch nur knapp am Triumph vorbei - um einen Punkt.

Vorteil Leclerc?

Hamilton war damals der Neuling in der Formel 1, 18 Jahre später ist er der Neue im ältesten Team der Rennserie - seit 75 Jahren und damit dem WM-Beginn 1950 ist Ferrari dabei. Hamiltons neuer Kollege Charles Leclerc startet bereits in sein siebtes Ferrari-Jahr. Hamilton versucht es bereits hier und da auf Italienisch, Leclerc beherrscht die Sprache fließend.

Und der gebürtige Monegasse, 13 Jahre jünger als Hamilton, will ja eigentlich selbst die titellose Zeit der Scuderia beenden. Seit dem Glücks-Triumph 2007 von Kimi Räikkönen gewann kein Ferrari-Fahrer mehr den WM-Titel.

Hamilton ist aber Hamilton. Der erste Schwarze im Formel-1-Cockpit, der große Superstar über den Sport hinaus. "Man kann mich nicht mit einem anderen 40 Jahre alten Formel-1-Fahrer in der Geschichte vergleichen, weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart. Sie sind nicht wie ich", sagt er jüngst selbst über sich und andere im "Time"-Magazin.

Kein Karriereende beim achten Titel

Er würde mit einem weiteren Titel auch Michael Schumacher überholen und alleiniger Rekordweltmeister mit acht Weltmeisterschaften werden. Vorbei wäre es dann aber noch nicht: "Wenn ich das Glück hätte, einen weiteren Titel zu gewinnen, was wir natürlich anstreben, würde ich nicht aufhören."

Klappt es aber nicht, könnte auch ein Hamilton neue Erfahrungen sammeln. "Ferrari-Fans kennen keine Gnade. Für die ist Ferrari das Wichtigste und nicht die Person, die im Auto sitzt", sagt Ralf Schumacher. Der 49 Jahre alte Bruder von Michael Schumacher und selbst ehemaliger Formel-1-Pilot erklärt: "Wenn derjenige - aus welchen Gründen auch immer - nicht die Leistung bringt, kommt Kritik sehr schnell und sie wird sehr laut."

Da ist sie wieder, die Wucht der Ferrari-Liebe, dich auch zur Last werden kann.