Formel 1 Hamiltons kleiner Sieg: Immerhin Verstappen einmal überholt

Kurz nach dem Start eines am Ende chaotischen Rennens zog der 38-Jährige am 13 Jahre jüngeren Weltmeister vorbei und führte später sogar kurz. Doch selbst Platz zwei fühlte sich im weiterhin störrischen Mercedes fast wie ein Triumph an. "Das war sehr unerwartet", sagte Routinier Hamilton vor der Abreise aus Down Under.

Von einer Trendwende wollte Hamilton nach dem dritten Saisonlauf aber noch nichts wissen. "Ich fühle noch keine Verbindung zum Auto, ich fühle mich immer noch unwohl", sagte Hamilton: "Ich fahre, so gut ich kann in dieser Situation." Der 103-malige Grand-Prix-Sieger gibt die Hoffnung aber nicht auf, dass es im Saisonverlauf noch besser wird. "Wir können die Lücke schließen. Es ist ein weiter Weg, aber nicht unmöglich", sagte Hamilton.