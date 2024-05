Monaco - Fürst Albert herzte ergriffen den neuen Monaco-Triumphator und nahm selbst einen Schluck aus der Sektflasche zu Ehren von Charles Leclerc. Der in Monaco geborene Formel-1-Pilot sorgte mit seinem ersten Sieg in der Heimat für große Emotionen im Fürstentum. "Yes, yes, yes", stammelte Leclerc mit tränenerstickter Stimme zunächst nur via Boxenfunk, ehe er eine lange Party für sein Team ankündigte. "Das wird eine große Nacht."