Formel-1 Hülkenbergs Hoffnung auf Wechsel zu Topteam "sehr gering"

Er wolle sich nach dem gelungenen Saisonstart mit zwei Top-Ten-Platzierungen in drei WM-Läufen lieber auf seine Arbeit im Cockpit des Mittelfeldteams konzentrieren. "Die Bälle rollen an verschiedenen Stellen und es stehen ein paar interessante Wochen bevor, aber ich selbst verspüre keinen Grund zur Eile", sagte Hülkenberg. Er müsse deswegen nicht sofort einen neuen Vertrag für 2025 haben, aber in den kommenden Monaten soll es so weit sein. "Wichtig ist, fokussiert zu bleiben", sagte Hülkenberg im Fahrerlager vor dem nächsten Rennen am Sonntag in Japan.