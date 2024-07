Formel 1 in Silverstone: Nächster Zoff vorprogrammiert: Verstappen im Norris-Land

"Was Max betritt, wird er sich sicherlich nicht ändern", sagte er dem britischen Sender Sky Sports. "Max ist ein harter Rennfahrer - wahrscheinlich einer der härtesten auf der Strecke. Und jeder weiß, dass er alles gibt, wenn einer gegen ihn fährt."

Zuletzt in Spielberg waren die der Niederländer und sein Herausforderer aneinandergeraten. Verstappen hatte für ein Manöver, das Norris zum vorzeitigen Aus in seinem McLaren zwang, eine Zeitstrafe bekommen, sich aber noch als Fünfter ins Ziel gerettet. Im Klassement baute der 26 Jahre alte Niederländer den Vorsprung auf den 24 Jahre alten Briten weiter aus. Vor Norris' Heimrennen an diesem Wochenende in Silverstone sind es 81 Punkte.