Formel 1 Internationale Pressestimmen zum Großen Preis in Baku

"Mirror": Lando Norris und Oscar Piastri verhelfen McLaren zu dem, was zehn Jahre nicht mehr gelang. (...) McLaren holte sich die Pole-Position in der Teamwertung, während Lando Norris mit einer großartigen Comeback-Fahrt seine Titelhoffnungen am Leben hielt."

"Independent": "Oscar Piastri gewann am Sonntag den Großen Preis von Aserbaidschan. Lando Norris erholte sich von seinem Qualifying-Desaster, indem er Max Verstappen spät überholte und so den Vorsprung des Niederländers weiter verkürzte."

Frankreich

"Le Parisien": "Oscar Piastri legt nach! Nachdem er am 21. Juli in Ungarn zum ersten Mal in seiner Karriere gewonnen hatte, gewann der McLaren-Fahrer am Sonntag in den Straßen von Baku (Aserbaidschan) seinen zweiten Grand Prix im Jahr 2024."