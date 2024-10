Formel 1 Kompromisslos-Kampf um den Titel: Zieht Verstappen es durch?

So wie jetzt. Red Bulls Teamchef Christian Horner legte jüngst Daten vor, die beweisen sollten, dass Norris die Kurve bei einem der Duelle in Mexiko-Stadt gar nicht bekommen hätte, McLarens Geschäftsführer Zak Brown konterte in Richtung Max Verstappen: "Es ist unnötig, es gefährdet alle und es ist kein sauberes Rennen." Das verbale Gezanke gehört dazu, gehörte es schon immer. Krach machen in der Formel 1 nicht nur die Motoren.