Formel 1 Läuft bei Red Bull: Auto zuverlässig, schnell und vorn dabei

"Dadurch, dass wir so ein perfektes Rollout hatten, haben wir eigentlich drei Tage schon an der Detailabstimmung gearbeitet", erklärte Marko und wähnt den neuen Red Bull auch auf den so genannten Longruns schneller als die neuen Modelle der Konkurrenz - vor allem von Ferrari und Mercedes. Denn er geht - Stand jetzt - davon aus, dass die drei Teams auch in diesem Jahr wieder die Spitze bilden dürften. "Ich glaube, die ersten drei werden die gleichen sein", sagte Marko. Die Frage ist, wie nah Ferrari und Mercedes an Red Bull dran sein werden.