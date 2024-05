Leclerc setzte sich in 1:10,270 Minuten mit der schnellsten Runde vor Oscar Piastri im McLaren durch. Platz drei erfuhr sich Carlos Sainz im zweiten Ferrari. "Ich brauche einen guten Start", sagte Leclerc und setzt auch auf Teamkollege Sainz: "Wenn wir auf den Plätzen eins und zwei in die erste Kurve gehen, können wir das Rennen als Team managen."

Der erste Startplatz ist in Monaco besonders wichtig, da Überholmanöver im Grand Prix auf dem schmalen Asphaltband an der Côte d’Azur nur sehr schwer möglich sind. Vor dem achten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) führt Verstappen in der WM-Wertung mit 161 Punkten noch recht klar vor Leclerc (113) und Sergio Perez (107) im zweiten Red Bull. Verstappen hatte im Vorjahr und 2021 an der Mittelmeerküste gewonnen, Perez war 2022 auf dem herausfordernden Stadtkurs siegreich.

Debakel für Pérez

Verstappen verpasste es in der Sonne am Mittelmeer derweil, als erster Fahrer überhaupt zum neunten Mal nacheinander den ersten Startplatz zu sichern und stieg enttäuscht aus seinem sonst so starken Auto. Zuletzt in Imola hatte er zu Ayrton Senna aufgeschlossen, der es 1988/1989 schon acht Mal nacheinander im Qualifying ganz nach vorn geschafft hatte.