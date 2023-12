Formel-1-Legende: Der Schicksalstag des Michael Schumacher

Sie entschieden sich aber für die Berge, für den Schnee und das Skifahren in den französischen Alpen. Nicht zum ersten Mal: Weihnachten, Silvester und auch noch der Geburtstag von Michael Schumacher am 3. Januar. Doch so wurde es das letzte Mal: Seit dem Skiunfall am 29. Dezember 2013 in Méribel führen der bald 55 Jahre alte Formel-1-Rekordweltmeister und seine Familie ein anderes Leben.

"Ich glaube, dass man in solchen Fällen lernt, gewisse Momente anders wahrzunehmen", sagte Sohn Mick Schumacher der Deutschen Presse-Agentur: "Man lernt, die kleinen Dinge zu schätzen." Er glaube, dass das auch für viele andere Menschen eine wichtige Erkenntnis sein könne. "Wenn sie sich zu sehr auf die schlechten Dinge konzentrieren und nicht genug auf die schönen Sachen, die es auch noch gibt", betonte Mick Schumacher.