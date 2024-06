Barcelona - Mercedes wirbt weiter um Formel-1-Weltmeister Max Verstappen. "Die besten Fahrer wollen in den besten Autos sitzen. Unser Job ist es, das beste Paket zusammenzubringen", sagte der Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius dem TV-Sender Sky und verwies auch auf das Jahr 2026 mit der großen Regelreform. "Auch das ist eine Chance. In Silber würde er auch gut aussehen", sagte Källenius vor dem Großen Preis von Spanien in Barcelona.