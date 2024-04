Formel 1: Mit Audi in die Zukunft: Hülkenberg wird Aufbauhelfer

Der aktuell einzige deutsche Stammpilot verlässt nach dieser Saison den US-Rennstall Haas, von 2025 an fährt er zunächst für Audi-Partner Sauber. Ab 2026 wird der 36-Jährige dann Werkspilot des Ingolstädter Autobauers in der Königsklasse. "Wenn ein deutscher Hersteller mit einer solchen Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, dann ist das eine einmalige Chance", sagte der Rheinländer nach der Verkündung des Wechsels am Freitag.

Der Cockpit-Tausch von Hülkenberg war schon länger Tuschelthema im Fahrerlager. Nun hat der Routinier einen mehrjährigen Vertrag bei Audi unterschrieben. "Es gab auf Anhieb großes gegenseitiges Interesse, ein Projekt mit dieser Einmaligkeit gemeinsam anzugehen", sagte der künftige Geschäftsführer des Audi-Teams, Andreas Seidl, zu den Gesprächen mit Hülkenberg.