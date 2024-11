Formel 1: Nach dem Kater nach Katar: Neu-Angriff auf Verstappen

Bei McLaren darf bezweifelt werden, dass sich Oscar Piastri ein weiteres Mal zum Gehilfen des gescheiterten Lando Norris degradieren lässt. Bei Ferrari wird mit der Ankunft von Rekordweltmeister Hamilton das Gefüge auf eine ordentliche Belastungsprobe gestellt.

Wie gereizt sein baldiger Teamkollege Charles Leclerc jetzt schon ist, zeigte sich am Sonntag. Und er hätte sich gewünscht, dass das, was er in Vegas sagte, auch in Vegas geblieben wäre. "Scheiße, scheiße, scheiße, und der Funk ist an", sagte er, als er es bemerkt hatte. Mit einer zynisch-sarkastischen Schimpftirade und dem F-Wort in mehrfacher Ausführung hatte er sich zuvor heftig beim Team beklagt, weil Noch-Kollege Carlos Sainz vor seinem Wechsel zu Williams nach dieser Saison sich nicht mehr an die Vorgaben des Kommandostandes gehalten hatte.

Wie das mit den Befindlichkeiten im kommenden Jahr aussieht, wenn der immer noch titellose und einst auch so hoch gehandelte Leclerc neben dem erfolgreichsten Piloten der Formel-1-Geschichte und absoluten Superstar fährt, wird eine der spannenden Fragen sein. Ebenso wie sich Hamiltons Nachfolger bei Mercedes an der Seite von Russell schlägt. Die Silberpfeile setzen auf den gerade mal 18 Jahre alten Neuling Kimi Antonelli aus Italien. Man stelle sich vor, er würde gleich voll einschlagen und Russell unter Druck setzen, der sich nach dem Weggang von Hamilton in der Führungsrolle wähnt.