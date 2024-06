Formel 1 Nach Sabotage-Gerüchten: Hamilton will keine "Negativität"

Hamilton: Auch in der Fahrerwertung hinter Russell

Russell selbst sagte, dass er nicht auf negative Äußerungen in den sozialen Medien gestoßen sei. Es sei aber natürlich "nicht schön, so etwas zu hören, aber das ist leider die Welt, in der wir leben". Jede Person, die in der Öffentlichkeit stehe, sei mit so etwas konfrontiert.