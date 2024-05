Formel 1: Norris düpiert Verstappen - Siegpremiere in Formel 1

Auch Haas-Routinier Hülkenberg kam zunächst gut in Fahrt, überholte in den ersten Runden sogar Rekordweltmeister Lewis Hamilton und schnappte sich Platz sieben. Später aber verließ ihn das Rennglück, sodass er punktlos blieb. Vor der Reise nach Miami hatte der 36-Jährige seine langfristige Zukunft in der Formel 1 gesichert und einen Vertrag bei Audi unterschrieben. Im nächsten Jahr wird er für Audi-Partner Sauber fahren, ab 2026 ist er dann Werksfahrer des Autobauers aus Ingolstadt bei dessen Einstieg in die Königsklasse.

Norris behauptet sich nach Neustart

Nach gut zwölf Runden begann die Arbeit der Boxencrews, die ersten Reifenwechsel brachten das Feld durcheinander. Für weitere Aufregung sorgte Spitzenreiter Verstappen selbst. Nach einem Fahrfehler räumte er einen Poller am Streckenrand ab und rief in den Funk: "Prüft meinen Frontflügel." Der Schaden aber war wohl begrenzt. Für die Aufräumarbeiten bremste ein virtuelles Safety-Car das Feld kurz ein, Verstappen besorgte sich wenig später neue Gummiwalzen und schien weiter auf Siegkurs.

Dann aber brachte ein Unfall zwischen Kevin Magnussen im Haas und Williams-Fahrer Logan Sargeant neue Spannung. Diesmal rückte das echte Safety-Car aus. McLaren-Pilot Norris profitierte, weil er seinen Boxenstopp hinausgezögert hatte. Weil das Feld eingebremst war, verlor der 24-Jährige weniger Zeit an der Garage und führte nun vor Verstappen.

Beim Neustart behauptete Norris clever Platz eins und konnte den Weltmeister danach auf Abstand halten. Ein knallharter Zweikampf zwischen Sainz und Piastri brachte den McLaren-Fahrer um alle Chancen. Während Sainz als Vierter Richtung Ziel rollte, musste Piastri mit einem beschädigten Auto an die Box und fiel weit zurück. Sein Stallrivale Norris aber geriet ganz vorn nicht mehr in Gefahr und stürzte McLaren mit seinem Sieg in den Freudentaumel.