Formel 1 Norris lässt Verstappen in Singapur keine Chance

Rosbergs Lob für Red Bull

Im Fokus stehen aber natürlich Norris und Verstappen. Der Weltmeister aus den Niederlanden hatte an dem Singapur-Wochenende zunächst nicht nur mit einem Dienstwagen zu kämpfen, der wenig Halt auf dem Asphalt fand. Diese Probleme konnte die Red-Bull-Crew aber bis zur Qualifikation bravourös beheben.

"Max ist aus dem Nichts aufgetaucht", lobte TV-Experte und 2016er Weltmeister Nico Rosberg die kurzfristige Wende bei Red Bull. "Sie haben das Auto komplett gedreht, es stark versteift und so wieder zum Leben erweckt."

Verstappen findet seine F-Wort-Strafe "lächerlich"

Ärger verursachten Verstappen aber auch die obersten Regelhüter. Für den Gebrauch des F-Schimpfworts in der offiziellen Pressekonferenz am Donnerstag wurde er mit dem Verrichten gemeinnütziger Arbeit bestraft. Verstappens Replik? In der offiziellen Pressekonferenz nach der Startplatzjagd am Samstag antwortete der 26-Jährige unüberhörbar aus Protest nur in aller Kürze. Als "lächerlich" bezeichnete er seine Strafe durch die Rennkommissare danach.