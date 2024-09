Formel 1 Norris reißt sich "Arsch auf" - Verstappen unverwüstlich

"Ich versuche, jedes Wochenende so viele Punkte wie möglich zu holen. Dazu gehören auch die schnellste Runde und solche Dinge. Aber wenn Max weiter Zweiter wird, und Red Bull so weiter macht wie an diesem Wochenende, dann kann ich nichts mehr tun", sagte Norris nach seiner Machtdemonstration in Singapur mit einem Hauch Fatalismus.

Verstappen als Maximierer und Minimierer

Sein Problem? Er sitzt zwar im schnellsten Auto im Feld, doch Machtdemonstrationen im McLaren mit mehr als 20 Sekunden Vorsprung am Ende bringen keine Extrapunkte. Gegen einen widerspenstigen Verstappen, der sich sogar Streitereien außerhalb des Cockpits mit dem Weltverband wegen losen Mundwerks erlauben kann, dürfte das zu wenig sein.