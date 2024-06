Formel 1: Norris: Zwischen Einsamkeit und Siegeshunger

McLaren überholt die Konkurrenz

"Ich habe erst ein Rennen gewonnen. Ein Rennen ist natürlich großartig, aber auch wieder relativ gemessen an dem, was man noch erreichen kann", sagte Norris. In Barcelona kostete ihn eine kleine Unachtsamkeit am Start den möglichen zweiten Sieg, in Österreich soll es nun besser laufen. "Wir fahren gegen einen der besten Fahrer in der Geschichte der Formel 1 und gegen eins der besten Teams", sagte Norris. McLaren hat sich im letzten Jahr so gesteigert wie niemand sonst und hat das beste Auto. "Es sieht manchmal schneller aus, als es ist", sagte Norris und schob hinterher: "Ich habe ihn in Barcelona nicht geschlagen, deswegen müssen wir als Team einen noch besseren Job machen."