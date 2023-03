Formel 1 Perez wittert WM-Chance gegen Verstappen

Zwei Wochen nach Verstappens Erfolg im Red Bull in Bahrain vor Perez verwies Perez im Red Bull auf dem Dschidda Corniche Circuit Verstappen auf Platz zwei. Allerdings war der niederländische Titelverteidiger nach einem Defekt an der Antriebswelle in der Qualifikation von Position 15 gestartet, Perez von der Pole.

WM-Wertung: Verstappen einen Punkt vor Perez

Die Führung im Klassement wollte Verstappen aber nicht hergeben. Nach zwei Rennen liegt er einen Punkt vor Perez - dank der schnellsten Runde in Saudi-Arabien. "Typisch Max: Letzte Runde, damit Perez nicht kontern kann, die schnellste Runde hingeknallt", kommentierte Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko.