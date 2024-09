Der Australier wird in den restlichen Saisonrennen vom Neuseeländer Liam Lawson ersetzt. Der 22-Jährige aus dem Red-Bull-Nachwuchs sitzt ab dem Grand Prix in Austin am 20. Oktober im zweiten Cockpit neben Yuki Tsunoda aus Japan.

Ricciardo droht das komplette Formel-1-Aus

Ricciardo, früher Red-Bull-Teamkollege von Sebastian Vettel, war hinter den Erwartungen bei den Racing Bulls zurückgeblieben. Nach dem Grand Prix von Singapur am vergangenen Wochenende hielt der Mann aus Perth schon eine Art Abschiedsrede. "Ich habe mein Bestes gegeben, aber das märchenhafte Happy End ist nicht eingetreten", erklärte Ricciardo im Fahrerlager auf dem Marina Bay Street Circuit und klang wie jemand, der sogar sein komplettes Formel-1-Aus vor Augen hat. "Ich muss aber auch auf das zurückblicken, was ich erreicht habe in dreizehn Jahren und ich bin stolz darauf."