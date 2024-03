Formel 1: Verstappens Fluchtweg zu Mercedes?

"Es ist wie mit allem im Leben: Man kann niemanden dazu zwingen, irgendwo zu sein, nur weil es ein Stück Papier gibt", zitierte unter anderem das Fachmagazin "Autosport" Verstappens in der Kritik stehenden Teamchef Christian Horner nach dem Grand Prix in Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende. "Wenn jemand nicht in diesem Team arbeiten will, dann werden wir niemanden gegen seinen Willen zwingen, hier zu arbeiten."

Mercedes als neue Heimat für Verstappen?

Das gelte bei Red Bull etwa für Maschinisten wie auch für Designer - und nun also auch für Verstappen. Die Frage ist allerdings nicht nur, ob für Verstappen schon der Punkt erreicht ist, weg zu wollen. Sondern auch, was Horners brisante Aussagen in der ohnehin schon arg angespannten Führungsetage des Getränkekonzerns auslösen.