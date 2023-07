Formel 1 Ricciardo ersetzt De Vries bei Formel-1-Team Alpha Tauri

Schon beim Grand Prix in Ungarn in der kommenden Woche wird dafür der Australier Ricciardo hinter dem Steuer sitzen. Für den 34-Jährigen ist es der erste Einsatz in dieser Saison. Acht Rennen konnte Ricciardo in der Motorsport-Königsklasse bereits gewinnen, eins davon auf dem Kurs vor den Toren Budapests.

De Vries ohne WM-Punkt

Der 28 Jahre alte De Vries war erst zu Saisonbeginn als Nachfolger des Franzosen Pierre Gasly zur Stammkraft bei Alpha Tauri aufgestiegen. Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko habe sich nach bislang schwachen Leistungen von De Vries in dieser Saison nun für den Wechsel entschieden, hieß es in Medienberichten unter Berufung auf mehrere Quellen. In zehn Saisonläufen hat der frühere Mercedes-Ersatzfahrer und Formel-E-Champion De Vries in diesem Jahr noch keinen WM-Punkt eingefahren und ist Letzter der Fahrerwertung. Zuletzt hatte vor allem Marko den Niederländer mehrfach öffentlich angezählt und mit einer Ablösung gedroht.