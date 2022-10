Für die Pole auf dem Circuit of the Americas in Austin reichte es für Verstappen nicht, für die erste Startreihe, aus der bisher alle Sieger auf dem Circuit of the Americas losgefahren sind, schon. "Das Ergebnis interessiert dich nicht wirklich", betonte Verstappen. Er schätzte sich vielmehr glücklich, vor ein paar Wochen noch Zeit mit Mateschitz verbracht zu haben, der am Samstag mit 78 starb.

Verstappen profitiert in Texas von einer Strafe gegen Charles Leclerc. Der Monegasse kam hinter Teamkollege Carlos Sainz in der Qualifikation auf den zweiten Platz. Weil in seinem Ferrari aber ein neuer Verbrennungsmotor und ein neuer Turbolader eingebaut werden mussten, wird er zehn Plätze nach hinten versetzt. "Ich werde kein verrücktes Risiko eingehen, aber wenn es eine Gelegenheit gibt, werde ich da sein", kündigte Leclerc an.