Formel 1 Schweigen und Ausweichen: Formel-1 in Saudi-Arabien heikel

Gedanken an einen Verzicht auf einen Start in Dschidda als Signal in der Debatte um Menschenrechte und gegen die Instrumentalisierung seines Sports wies Hamilton zurück. "Wenn ich hier nicht fahren würde, würde die Formel 1 ohne mich weitermachen", meinte der Mercedes-Superstar.

Menschenrechtsorganisation zeigt sich kritisch

Klartext kam von anderer Seite. "Dieses Rennen am Wochenende findet in einer Zeit statt, in der die Hinrichtungen wieder zunehmen, 13 in den vergangenen zwei Wochen, von denen wir wissen", zitierte der britische "Guardian" die Direktorin der Menschenrechts-Organisation Reprieve, Maya Foa. "Das zeigt, wie ermutigt das Regime von Mohammed bin Salman geworden ist. Zuversichtlich, dass es sich auf das Schweigen der Formel 1 verlassen kann."