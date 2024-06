Ob es in Kanada zu einer Wende kommt? Die Strecke auf der Île Notre-Dame im Sankt-Lorenz-Strom liegt Hamilton. Schon sieben Mal konnte er auf dem Kurs gewinnen, so oft wie sonst nur Michael Schumacher. "Wir müssen weiterhin hart und fleißig arbeiten, um uns in die Spitzengruppe zu kämpfen", sagte Wolff. Seine Piloten werden ein verbessertes Auto bekommen, unter anderem mit einem neuen Frontflügel. Ob das reicht, um zu Red Bull, Ferrari und McLaren aufzuschließen? "Das Feld ist näher zusammengerückt, und wir machen uns keine Illusionen darüber, dass andere sich weiter verbessern werden", sagte Wolff.

Der Boss der Silberpfeile ist gerade in vielen Bereichen gefordert. Denn zum einen muss er den frustrierten Hamilton bei Laune halten, da dieser mit seiner Erfahrung bei noch 16 ausstehenden Rennen wichtige Impulse geben kann, um den Wagen zu verbessern. Gleichzeitig gilt es aber auch, schon für das kommende Jahr Entwicklungen voranzutreiben. Dabei kann Hamilton kaum eine tragende Rolle spielen, da er dann für die Konkurrenz fährt.

Wer fährt ab 2025 im Mercedes?

Und außerdem muss noch das frei werdende Cockpit besetzt werden. Nur zu gerne würde der deutsche Autobauer Verstappen verpflichten. Da dieser noch bis Ende 2028 vertraglich an Red Bull gebunden ist, scheint das trotz anhaltender Spekulationen um eine mögliche Ausstiegsklausel unrealistisch. Verstappen will im besten Auto sitzen - und das kann Mercedes aktuell nicht anbieten. Favorit auf den Sitz neben Russell soll das italienische Supertalent Andrea Kimi Antonelli sein. Der 17-Jährige fährt noch in der Nachwuchsserie Formel 2.