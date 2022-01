Formel 1 Toto Wolff: Rassismus-Erfahrungen treiben Hamilton an

Hamilton ist mit sieben Titeln gemeinsam mit Michael Schumacher Rekordweltmeister, den achten Titel hatte der 37-jährige Brite vor einigen Wochen erst kurz vor Schluss im dramatischen letzten Rennen in Abu Dhabi gegen den Niederländer Max Verstappen verpasst. Am Freitag danach habe man den Konstrukteurstitel mit Hamilton und dem scheidenden finnischen Piloten Valtteri Bottas in den Werken in England mit allen Teamkollegen gefeiert. "Es war sehr schön. Das ändert leider nichts an den Vorkommnissen von Abu Dhabi", sagte Wolff. Diese würden aber in zusätzlichen Antrieb für die nächste Saison umgewandelt.