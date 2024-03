Formel 1: Verstappen als Mercedes-Wunschlösung: Entscheidung im Sommer

Der Mercedes-Teamchef hat es immer wieder als Versäumnis bezeichnet, Verstappen nicht schon als Jugendlichen verpflichtet zu haben. Der Niederländer wechselte in den Nachwuchs von Red Bull. "Es ist eine Art von Beziehung, die zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfinden muss, aber wir wissen nicht, wann", sagte Wolff.

Ein neuer Star ist kein "Allheilmittel"

Eine Entscheidung über den zweiten Fahrer werde wahrscheinlich "im Sommer" fallen. "Es wird nicht in den nächsten Wochen oder Monaten passieren, ich möchte den Markt weiter beobachten", erklärte Wolff.

Mercedes hat auch im dritten Jahr seit der Aerodynamik-Revolution den Anschluss an die Spitze verpasst. Zuletzt in Melbourne fielen sogar beide Fahrer aus, es war das erste Mal seit dem Rennen in Österreich 2018. Das Team müsse aber das Leistungsproblem lösen, mahnte Wolff an, ein neuer großartiger Fahrer könne kein "Allheilmittel" sein.