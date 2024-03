Formel 1: Burgfrieden nach Sieg: Red-Bull-Zoff schwelt weiter

Der ganze Wirbel entzündete sich am weiter brodelnden Skandal um Rennleiter Horner, der schon seit längerem als Widersacher Markos gilt. Eine Mitarbeiterin hatte dem Briten unangemessenes Verhalten vorgeworfen. Nach einer internen Untersuchung war die Beschwerde abgewiesen worden. Danach wurden jedoch anonyme Mails mit pikanten Details an Journalisten und Formel-1-Offizielle versendet, die den 50-Jährigen erneut unter Druck brachten.

Dass der 80 Jahre alte Marko als Quelle des Datenlecks verdächtigt worden sein soll, wies dieser als absurd zurück. "Das ist kompletter Schwachsinn. Ich bin heilfroh, wenn ich mein Handy halbwegs bedienen kann", sagte der frühere Formel-1-Pilot.

Verstappen-Vater legt gegen Teamchef nach

Die in Dschidda unablässig vorgetragene Forderung von Horner nach einem Schlussstrich in der Affäre blieb vergebens. "Ich denke, dafür ist es nun ein bisschen zu spät. Wenn es das ist, was er will, fein. Aber ich denke nicht, dass das möglich ist", übermittelte Verstappens Vater Jos via "Daily Mail" und legte Horner erneut einen Rücktritt nahe: "Ich habe bereits gesagt, dass es Probleme gibt, wenn er bleibt."