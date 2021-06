Formel 1 Verstappen gewinnt in Österreich vor Hamilton

Dank seiner Galafahrt in Spielberg fährt der Niederländer dem machtlosen Lewis Hamilton in der Formel-1-WM immer mehr davon, sein WM-Vorsprung vor dem Mercedes-Rivalen wuchs auf 18 Punkte. "Das Auto war eine Rakete heute", schwärmte Verstappen. Für Red Bull war es beim ersten von zwei Heimrennen binnen einer Woche schon der vierte Sieg in Serie, drei davon durch den derzeit überragenden Verstappen.

Hamilton musste sich mit Rang zwei begnügen, Dritter wurde sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas. "Ich habe versucht mitzuhalten, aber sie haben sich so sehr verbessert. Es ist unmöglich mitzuhalten", bekannte Hamilton und beklagte ein "einsames Rennen". Eine Wiederholung droht schon am nächsten Sonntag an gleicher Stelle. "Ich freue mich drauf und bin sicher, dass wir dann wieder einen guten Job machen können", frohlockte Verstappen.