Formel 1 Verstappen in Las Vegas deutlich hinter WM-Verfolger Norris

Las Vegas - Die Probleme von Red Bull und Titelverteidiger Max Verstappen versprechen im WM-Kampf der Formel 1 doch noch etwas Spannung über das Rennen in Las Vegas hinaus. Am Ende des ersten Trainingstages hatte der Niederländer mehr als zwei Sekunden Rückstand auf die Spitze und Lewis Hamilton, der im Mercedes in beiden Einheiten die beste Zeit ablieferte. Während die Red Bulls auf der staubigen und dreckigen Stadtstrecke bis zum Schluss nicht in Fahrt kamen, beendete WM-Verfolger Lando Norris die beiden freien Trainings jeweils in den Top Drei.