Formel 1 Verstappen in eigener Liga: Start-Ziel-Sieg in Barcelona

Barcelona (dpa) – Seine nächste Genussfahrt in Richtung Titel-Hattrick versetzte Formel-1-Überflieger Max Verstappen ins Schwärmen. "Es ist ein Riesenvergnügen, so ein Auto fahren zu dürfen", sagte der Red-Bull-Fahrer nach seinem erdrückend überlegenen Start-Ziel-Sieg in Barcelona.