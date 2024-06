Formel 1: Sieg und erster Startplatz: Perfekter Tag für Verstappen

Spielberg - Dem hart erkämpften Sprintsieg ließ Max Verstappen die überlegene Pole Position für den Großen Preis von Österreich folgen. An einem perfekten Tag in Spielberg hat der Formel-1-Weltmeister die Angriffe der Konkurrenz souverän abgewehrt und seinen Vorsprung in der Gesamtwertung weiter ausgebaut. Auch am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) geht der 26-jährige Niederländer vom ersten Startplatz als Favorit in das Hauptrennen.