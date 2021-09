Formel 1 Verstappen ohne schnelle Runde in der Qualifikation

Der 23-Jährige testete in seinem Red Bull am Samstag lediglich kurz die Verhältnisse auf der regennassen Fahrbahn. Wegen eines Motorenwechsels stand bereits seit Freitag fest, dass der Niederländer am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) vom Ende des Feldes in den Grand Prix starten muss.

Verstappen setzt am Schwarzen Meer bereits die vierte Antriebseinheit in diesem Jahr in seinem Auto ein. Erlaubt sind allerdings nur drei, deswegen erhielt er als Strafe die Rückversetzung nach ganz hinten.