Formel 1: Verstappen maximal: Sieg im Sprint und Pole Position

Hamilton zwischen Freud und Leid

Es waren seine ersten Führungsrunden in diesem Jahr nach einem Top-Start im Sprintrennen von Startrang zwei aus. Nur Verstappen ist am Ende über die 100 Kilometer schneller. Seinen ersten Sieg in der Formel 1 seit dem Grand-Prix-Erfolg am 5. Dezember 2021 verpasste Rekordchampion Hamilton zwar hinter dem aktuellen Weltmeister. Doch die Begeisterung war spürbar beim 39 Jahre alten Briten: "Das ist das beste Ergebnis, das ich seit Langem hatte." Und das frühe Duell mit Sprint-Polesetter Lando Norris, das er für sich entschieden hatte, weckte den Siegfahrer in Hamilton erst recht: "Der Kampf in Kurve eins hat mich daran erinnert, warum ich liebe, was ich mache."