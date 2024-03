Formel 1: Verstappen Schnellster im Abschlusstraining

Der Niederländer war in seinem Red Bull in Dschidda 0,196 Sekunden schneller als Charles Leclerc im Ferrari. Dritter wurde Verstappens Teamkollege Sergio Pérez. Nico Hülkenberg kam im unterlegenen Haas-Boliden nicht über Rang 15 hinaus. Verstappen geht nach seinem klaren Sieg beim Auftakt in Bahrain vor einer Woche auch in Saudi-Arabien als Topfavorit an den Start.

Nach einem Unfall des Chinesen Zhou Guanyu war der Trainingsbetrieb für rund zehn Minuten unterbrochen. Der 24-Jährige rauschte mit seinem Sauber-Rennwagen mit rauchenden Reifen heftig in die Streckenbegrenzung. Zhou blieb offenbar unverletzt, sein Dienstwagen wurde aber stärker beschädigt. "Ich habe das Auto verloren", funkte er entschuldigend an die Box.