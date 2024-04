Formel 1: Verstappen siegt im ersten Sprint der Saison vor Hamilton

Zwei Altmeister nach dem Start in Führung

Für Norris war die Hoffnung auf den ersten Sieg in der Formel 1 rasch dahin. Hamilton kam beim Start bestens weg, schob sich neben den britischen Landsmann. Nebeneinander ging es in die erste Kurve, Norris rutschte mit seinem Wagen aber weg, kam von der Strecke ab und musste sich auf Rang sieben wieder einreihen. Hamilton führte das Feld an. "Der Kampf in Kurve eins hat mich daran erinnert, warum ich liebe, was ich mache", sagte er danach.