Formel 1 Rundenzeit gestrichen: Schumacher in Quali früh raus

Eigentlich hatte der Haas-Rennfahrer die Qualifikation für die zweite Runde am Samstag in Le Castellet schon geschafft, dem 23-Jährigen wurde allerdings nachträglich seine schnellste Zeit gestrichen. Schumacher hatte verbotenerweise die Strecke verlassen und sich so angeblich einen Vorteil verschafft, wie die Rennleitung nachträglich entschied.

Gewertet wurde so nur Schumachers zweitbeste Runde, die lediglich für Position 19 reichte. Von diesem Startplatz wird der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher am Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) aber nicht antreten müssen, denn Carlos Sainz im Ferrari und Kevin Magnussen im zweiten Haas müssen den Grand Prix nach Strafen vom Ende des Feldes beginnen.