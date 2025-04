Formel 1: Verstappens vierter Suzuka-Streich vor Norris

Der McLaren-Fahrer führt das Klassement mit nur noch einem Punkt Vorsprung auf Verstappen an, der seinen 64. Karrieresieg feierte. Auf den dritten Platz raste an seinem 24. Geburtstag Norris' Teamkollege Oscar Piastri.

Der schnelle Australier hatte in der Schlussphase des Rennens kein Grünes Licht vom Kommandostand bekommen, um an Norris vorbei doch noch die Jagd auf Verstappen aufzunehmen. Der einzige deutsche Fahrer im Feld, Nico Hülkenberg, raste als 16. im Kick Sauber deutlich an den Punkterängen vorbei.