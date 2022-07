Formel 1 Vettels Zukunftsfrage: "Werden langsam anfangen zu sprechen"

Sie seien nicht in der Formel 1, um ab und zu mal in die Punkte zu kommen, sondern um für Siege mitzufahren", betonte Vettel. Selbst von den Punkteplätzen war der Red-Bull-Champion der Jahre 2010, 2011, 2012 und 2013 in Spielberg an diesem Wochenende aber erstmal weit entfernt. Nach dem letzten Platz in der Qualifikation schied er am Samstag im Sprintrennen auf Platz 19. kurz vor Schluss aus. Den Großen Preis von Österreich wird Vettel an diesem Sonntag (15.00 Uhr/Sky) von den hinteren Rängen in Angriff nehmen müssen.