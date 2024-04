Formel 1: Weltmeister Verstappen bekennt sich zu Red Bull

"Ich bin sehr glücklich damit, wo ich gerade bin und dabei will ich es belassen", sagte der Niederländer am Donnerstag im japanischen Suzuka. Zuvor hatte der 26-Jährige noch mit einem Lachen im Scherz gesagt: "Es hängt alles davon ab, ob ich nächstes Jahr fahren will." Dass der dreimalige Champion seine Karriere beendet, scheint derzeit allerdings äußerst unwahrscheinlich, wie er später selbst aufklärte: "Ich habe einen Vertrag mit Red Bull bis 2028, erst danach will ich sehen, ob ich überhaupt noch weitermachen will."

Seit Wochen wird spekuliert, dass Verstappen Nachfolger von Rekordweltmeister Lewis Hamilton bei Mercedes werden könnte. Der Brite Hamilton wechselt 2025 von den Silberpfeilen zu Ferrari. Es gibt Gerüchte, dass Verstappen eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag haben soll, der ihm einen Abschied nach dieser Saison ermöglichen könnte. Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hatte zuletzt mehrfach gesagt, Verstappen sei sein Wunschkandidat für das frei werdende Cockpit.