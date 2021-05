Formel 1 Zwischen Liebe und Fluch: Leclerc-Heimspiel in Monaco

Seine Bilanz in der Formel 1 bei seinem Heimrennen könnte schlechter nicht sein. Kein Sieg, kein Podium, keine Punkte - nicht mal ins Ziel kam der einzige Monegasse unter vielen Wahlmonegassen in den Straßen des Fürstentums. Genauso war es ihm auch im Jahr seines Formel-2-Triumphes 2017 ergangen. Nach der Pole Position kam er in den beiden Rennen nicht ins Ziel und musste enttäuscht den kurzen Heimweg antreten.

"Ich liebe diese Strecke, aber ich hatte hier auch eine harte Zeit in den drei Jahren vor der Absage 2020", sagt Leclerc. Dass er es auch in der Startaufstellung in der Formel 1 bisher nicht in die Top Ten schaffte, sei auch noch erwähnt. Zumal: Nirgendwo kommt es so auf die Position an, wenn die Roten Lampen ausgehen, wie in Monte Carlo, wo Überholen eigentlich unmöglich ist.