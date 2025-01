Forscher und Musiker: In Eichsel erklingen Minnesang und mittelalterliche Tänze

Lebendige Musik des Mittelalters und der Frührenaissance brachte Marc Lewon, der seit 2007 in Grenzach-Wyhlen lebende Alte-Musik-Spezialist, Lautenist, Musikwissenschaftler und Professor an der Schola Cantorum Basiliensis in Basel, zum Jahreswechsel in die Eichsler Kirche.