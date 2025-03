Forschung Studie entschlüsselt Zugang zu Berliner Techno-Clubs

Positiv zur Atmosphäre beitragen

Gäste müssen den Forschern zufolge signalisieren, dass sie reinwollen, und gleichzeitig an dem Abend etwas zur Atmosphäre beitragen können. "Die Clubs haben letztlich als wichtigsten Grund für das Reinlassen immer: Trägt der Mensch, der da jetzt reinkommt, zur Atmosphäre etwas bei, und zwar positiv. Das ist das Grundkriterium."

Im zweiten Schritt sei es wichtig, ein soziales Kapital mitzubringen: "also dass man sozusagen diese Szene kennt, dass man diese Musik kennt, dass man bestimmte Codes kennt, wie man sich verhält". Auch dazu würden Fragen gestellt. Oft sei die Frage, welcher DJ an dem Abend spiele, manchmal würde aber auch danach gefragt, was man vorher gemacht habe oder noch so vor habe. "Es geht darum, seine Zugehörigkeit zu beweisen." Dabei komme es weniger darauf an, die Fragen richtig zu beantworten, sondern viel mehr darum zu gucken, wie die Person reagiert.

"Und dann muss man immer noch so ein bisschen was Besonderes mitbringen", sagt Kleinaltenkamp. Man müsse sich als potenzieller Clubgast also einfügen und gleichzeitig herausstechen. Und das hänge sehr von der Atmosphäre in der jeweiligen Nacht ab. "Das ist am Anfang natürlich anders als später und das wird auch durchaus von den Leuten beobachtet."