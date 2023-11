Forschung zu NS-Zeit: Preis für Merkle

Eine Fachjury erkor aus 118 Einsendungen das Buch zur besten Leistung im Jahr 2023. Hervorgehoben werden die klare Darstellung und Sprache sowie die immense Arbeit beim Ermitteln von Zeitzeugen, privat zur Verfügung gestellten Dokumenten und seltenen Fotografien. Merkle hat Recherchen in Archiven und an Orten im In- und Ausland angestellt, um Informationen über die Lebensgeschichten von Menschen aus Zell zu sammeln.

Merkle beschränkt sich nicht allein auf die Jahre 1933 bis 1945. Durch die Einbeziehung der Vorgeschichte, zeigt er, wie übersteigerter Nationalismus und politische Engstirnigkeit sich schon in der Weimarer Zeit entfalten – und auch bei Kriegsende nicht schlagartig verschwinden.