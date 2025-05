Forschungsausgaben Chemie mit Rekord bei Forschung - aber Druck aus Asien groß

"Die Chemie- und Pharmaunternehmen haben ihre Forschungsausgaben nicht auf Eis gelegt – trotz massiver wirtschaftlicher Probleme der letzten Jahre", sagte Thomas Wessel, Vorsitzender des Forschungs- und Bildungsausschusses im VCI. Allerdings falle das Wachstum der Forschungsetats geringer aus als in anderen Industriezweigen. Grund sei die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. "Ein Teil des Engagements der Unternehmen findet inzwischen nicht mehr hier statt, sondern an anderen Standorten weltweit."

Starke Konkurrenz aus Asien

Zwar habe die Chemie- und Pharmabranche eine starke Stellung in der Forschung, so der VCI. Doch gemessen an den weltweiten Patentanmeldungen in Chemie und Pharma liege Deutschland nicht nur hinter den Spitzenreitern USA und Japan. Auch China und Südkorea seien inzwischen vorbeigezogen.