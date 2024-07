Forstbetriebsgemeinschaft Kleines Wiesental: Deutlicher Rückgang der Holzmenge

Die Vertreterversammlung entschied, dass dieser der Rücklage zugeführt wird. Die Leistungsentgelte bleiben bis zur nächsten turnusmäßigen Vertreterversammlung unverändert.

Die FBG rät aktuell den Waldbesitzern vor einem Hieb mit den Revierleitern oder der FBG über die aktuellen Absatzmöglichkeiten zu sprechen. Der Holzmarkt sei nicht so schlecht wie es manche Verlautbarungen der Sägeindustrie vermuten lassen. Es habe weder den sonst häufigen „Bauern-Buckel“ (verstärkter Holzanfall im Frühjahr), noch bisher größere Mengen an Käferholz gegeben. So seien die Sägewerke auf Frischholz angewiesen. Außerdem hätten einige Werke um- und ausgebaut und damit ihre Kapazität erhöht.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, gab es im Vorstand der FBG Kleines Wiesental einen Wechsel: Für den wegen der Bürgermeisterwahl ausgeschiedenen Jürgen Multner rückte die neue Bürgermeisterin von Maulburg Jessica Lang nach.