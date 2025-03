Forstwirtschaft: „Wenn ich draußen bin, dann geht es mir gut“

Die Sonne scheint, und unter den noch blattlosen Bäumen bieten weiße Buschwindröschen, das gelbe Frühlingsscharbockskraut und der zweiblättrige Blaustern ein bezauberndes Farbenspiel. Vögel zwitschern, und immer wieder ist in der Ferne das Klopfen eines Spechts zu hören – und das nur wenige hundert Meter vom bebauten Stadtgebiet entfernt.

Im Frühling ist im Weiler Stadtwald der zweiblättrige Blaustern zu finden. Foto: Beatrice Ehrlich

Bis zu zwei Drittel seiner Arbeitszeit verbringt ein Förster im Wald. Dies war einer der Gründe, warum sich Jakob Jetter für diesen Beruf entschieden hat. Schon als Kind sei er gern in der Natur gewesen, sagt der 25-Jährige, der ganz in der Nähe, in Neuenburg am Rhein aufgewachsen ist. „Wenn ich draußen bin, dann geht es mir gut.“