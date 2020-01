Fortuna Düsseldorf Funkel nach Kritik: "Lasse mir von niemandem reinreden"

Funkel wurde zuletzt unter anderem das Festhalten an den Routiniers Oliver Fink (37) und Adam Bodzek (34) vorgeworfen. "Den Vorwurf, dass ich an Spielern festhalte, habe ich schon sechs, sieben Mal gehabt in meiner Karriere. Davon lasse ich mich nicht beeinflussen", stellte er klar: "Ich stelle nicht nach Alter auf. Diese beiden Spieler, haben viel für den Verein geleistet. Und auf einmal sollen sie nicht gut genug sein? Das ist der Witz des Jahrhunderts. Wenn ich der Meinung bin, dass sie spielen sollen, dann spielen sie. Da lasse ich mir von niemandem reinreden. Von niemandem."

Grundsätzliche Kritik fände er okay, so Funkel. "Dass es Wellentäler gibt, und dass es dann Kritik gibt, ist normal", sagte er: "Aber die Kritik muss glaubhaft bleiben. Das war sie in dem Fall nicht." Er wisse nicht, "woher das kommt, aber von den Verantwortlichen im operativen Geschäft wird das nicht nach außen getragen, dessen bin ich mir sicher." Zum operativen Geschäft, so erläuterte Funkel, gehören Mannschaft, Trainerteam und Vorstand. Der Aufsichtsrat nicht.

Wirklich viel ändern viel der Coach aber nicht. "Wir müssen nicht vieles anders machen als in den letzten beiden Spielen", sagte er und ergänzte mit Blick auf die 0:1-Heimniederlage am Samstag gegen den Abstiegs-Konkurrenten Werder Bremen: "Da würde ich im nachhinein grundsätzlich nichts anders machen."

Auch ein Schulter-Schluss mit der Mannschaft wie im Vorjahr, als die Trennung vom Funkel vom Saisonende zunächst vom Verein verkündet und dann zurückgenommen wurde, sei nicht nötig. "Die Spieler müssen nicht näher am mich heranrücken", sagte Funkel: "Die sind so nahe dran." Das kann und muss die Mannschaft in den kommenden beiden Spielen auf dem Feld beweisen.