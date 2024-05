Der Fotograf konzentriert sich auf die Gesichter in Großaufnahme, um sich der Physiognomie der Porträtierten noch intensiver zu nähern. Er geht an die Gesichter heran wie ein Maler und so schälen sich die Gesichtszüge aus einem kontrastreichen Hell-Dunkel heraus.

Rembrandt-Licht

Beim Ausleuchten kam ein klassisches Stilmittel zum Einsatz: das „Rembrandt-Licht“. Der niederländische Barockmaler setzte in seinen Gemälden auf Hell-dunkel-Wirkungen. Diese Licht-Schatten-Effekte, mit denen Gesichter gleichsam modelliert werden, kommen in diesen Porträtstudien zur Anwendung. Der Schatten fällt auf eine Gesichtshälfte, die andere ist im Licht, was den Antlitzen besonders ausdrucksstarke Kontur verleiht. Jedes Detail, jede Pore, jedes Haar, jede Falte wird so markant betont. Das ähnelt fotorealistischen Darstellungsweisen in der Malerei oder verweist auf die Alten Meister, die in einer exakten Technik detailgenau gearbeitet haben.

Frommherzs Prints haben die Präzision und Tiefe jener naturalistischen Malerei. Der Fotograf verzichtet bewusst auf alles ablenkende Beiwerk und lenkt den Blick auf die puren Gesichtszüge der Personen, achtet auf möglichst natürliche Ausstrahlung seines Gegenübers.