Fotoausstellung in Ried: Die Region im Blick

Nachdem Bernhard Lenz vom „Kulturhuus“ die Gäste der Vernissage willkommen geheißen hatte, gab Michael Schreier von der AG Kulturhuus Ried einen Einblick in die „Foto-Grafie“, übersetzt „Licht-Zeichnung“: Während heutzutage täglich Milliarden „geknipster“ Bilder meist digital die Runde machen und sich die Bedeutung dieser in der Regel auf den Moment beschränkt, entstehen beim professionellen Fotografen Aufnahmen mit Langzeitwirkung, manchmal gar „für die Ewigkeit“. Auch historisch können solche Bilder bedeutsam werden. Dies zeigt beispielsweise ein besonderes Werk von Dix, das im Kulturhaus zu sehen ist: eine Abbildung eines Urwalds, den es so nicht mehr gibt.

Die Fotografie-Ausstellung unter dem Titel „e OIG uff d’reGIO“ ist im Kulturhaus in Ried zu sehen. Die Ausstellung ist noch am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, sowie am Samstag und Sonntag, 2. und 3. November, von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.dix-fotodesign.de